القاهرة مستعدة لاستضافة قمة طارئة لـ"الساحل والصحراء"

29 أبريل 2018 - 10:40 م

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لاستضافة قمة طارئة لدول "الساحل والصحراء" نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء شكري، وسكرتير عام تجمع الساحل والصحراء إبراهيم قباني، بالقاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، التعاون بين مصر والتجمع والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أكد شكري "التزام مصر بتعزيز التعاون مع التجمع". وأشاد "بدور الأمانة العامة في الحفاظ على المنظمة (تجمع الساحل والصحراء) على الرغم من طبيعة الأوضاع في ليبيا، حيث يوجد المقر الرئيسي للتجمع".

وأكد على "أهمية إنشاء مركز مكافحة الإرهاب الإقليمي التابع لتجمع الساحل والصحراء في القاهرة". وأشار إلى "تعهد مصر بتقديم نحو 100 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار أمريكي) لهذا المشروع؛ على ضوء تحقيق السلم والأمن والتنمية في دول الساحل والصحراء".

كما أعرب شكري عن "استعداد مصر لاستضافة قمة غير عادية للتجمع بحلول نهاية العام الجاري، وكي تتزامن القمة مع افتتاح مركز مكافحة الإرهاب الإقليمي". ولم يشر الوزير المصري إلى الملفات المطروحة على القمة التي عرض استضافتها.

