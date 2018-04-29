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غرق 15 مهاجراً وإنقاذ 19 وفقدان 5 غربي الجزائر

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ثاني حادثة غرق مهاجرين في بحر إيجه منذ 215 يوما
ثاني حادثة غرق مهاجرين في بحر إيجه منذ 215 يوما

المصريون ووكالات

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مقتل 30 مهاجرا غير شرعي قرب السواحل الليبية

عثرت قوات خفر السواحل الجزائرية، الأحد، على جثث 15 مهاجرا إفريقياً غير شرعي وأنقذت 19 وتبحث عن خمسة مفقودين كانوا جميعا على متن قارب مطاطي في طريقه نحو الجنوب الإسباني، انطلاقا من سواحل الناظور المغربية، وفق مصدر في خفر السواحل.
ونقلت الإذاعة الحكومية الجزائرية عن مصدر في قوات خفر السواحل لمنطقة وهران (غرب) قوله إن "وحدات حراس السواحل عثرت أثناء دورية في البحر هذا الأحد على بعد ميلين بحريين شمال رأس فلكون على 15 جثة لأفارقة على متن قارب مطاطي، فيما تم إنقاذ 19 مرشحا آخرا للهجرة السرية".
وأوضح أن التدخل جاء "إثر إشعار بالبحث صادر عن السلطات الإسبانية، بتاريخ (الجمعة) 27 أبريل/ نيسان الجاري، يفيد بأن 39 مرشحا للهجرة السرية جميعهم من جنسيات إفريقية انطلقوا من سواحل الناظور للالتحاق بالسواحل الإسبانية".
ورجحت قوات الحماية المدنية في المنطقة المغربية أن "يكون سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة في الأيام الأخيرة سببا في هذه المأساة".
وأضاف المصدر الجزائري أن الناجين تم نقلهم إلى مستشفى "عين الترك" في حالة صحية "متدهورة"، وفق الإذاعة الحكومية.
فيما تواصل فرقة من الغطاسين عملية بحث على خمسة مفقودين.
ولقي ما يزيد عن 200 شخص، بين جزائريين ومغاربة، مصرعهم في البحر المتوسط، أثناء محاولتهم الهجرة نحو السواحل الأوروبية، خلال 2017، وفق المفوضية الإسبانية لمساعدة المهاجرين، نهاية العام الماضي.

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