قائد السعودية: سنذهب أقوياء لمونديال روسيا

29 أبريل 2018 - 10:57 م

قال تيسير الجاسم قائد المنتخب السعودي، إن منتخب بلاده سيذهب إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا الصيف المقبل أقوياء.



وجاء ذلك ردًا على سؤال حول المعسكرات العديدة التي يقيمها الأخضر السعودي في الفترة الأخيرة.



وفي تصريح لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، أكد الجاسم "نسعى من خلال المعسكرات والمباريات الودية التي سنخوضها في الفترة المقبلة هو زيادة معدل اللياقة البدنية لأن هدفنا هو الذهاب إلى المونديال أقوياء".



وأضاف "نسعى من خلال التواجد في كأس العالم الظهور بشكل مشرف، ونسعى لتحقيق إنجاز يضاف إلى رصيدنا خلال العرس العالمي".



ويلعب المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الأولى بجانب روسيا المستضيفة ومصر وأورغواي.



ويستهل الأخضر مشواره في المونديال بمواجهة روسيا صاحب الأرض والجمهور في لقاء الافتتاح يوم 14 يونيو/ حزيران المقبل.

