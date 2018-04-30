تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة محمد صلاح

30 أبريل 2018 - 12:03 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن معلومات جديدة بشأن أزمة اللاعب محمد صلاح مع اتحاد كرة القدم، مشيرًا إلى أن أكثر ما أغضب صلاح ومدير أعماله، أنهم لم يجدوا أحد يرد عليهم، أو على أزمتهم، مضيفًا: "بيقولوا محدش عبرهم".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر بفضائية "on e"، مساء الأحد: "إحنا متعودناش يكون عندنا محمد صلاح"، مشيرًا إلى أنه رأى محمد صلاح في ناديه ليفربول وكم التقدير له، ومع ذلك لم يصبه ذرة كبر.



وأضاف "أديب" أن "كان حبيبك عسل.. وإعطوا لمحمد صلاح احترامه"، مشيرا إلى أن زمن العواطف انتهى في كرة القدم، مضيفا: "محمد صلاح لم يعد ابن نادي المقاولين".



ولفت "أديب" إلى أنه أجرى حوار مع محمد صلاح في ناديه، وشاهد مدى حب الناس له، معقبا: "الناس كانت بتحضني في الاستاد عشان أنا مصري".

