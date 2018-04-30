» تفاصيل جديدة في أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

30 أبريل 2018 - 12:36 ص

قال رئيس اتحاد الكرة سابقا، عصام عبدالمنعم، إن أزمة اللاعب محمد صلاح مع اتحاد كرة القدم هي السابقة الأولى في مصر بأن يكون لدينا لاعب بمثل هذا الحجم، موضحا أنه لا تستطيع استخدام تجارياً بأي شكل بدون الرجوع الممثل القانوني الخاص به ودفع المقابل، ورأى أن ما حدث من وضع صورة "صلاح" على الطائرة لا غضاضة فيه لأنها طائرة المنتخب الوطني، لكن بدون وضع شعار لشركة الاتصالات.



وأضاف عبد المنعم خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك تجاوز وقع لحقوق "صلاح" وللشركة الموقع معها، إذ كان يجب أن يكون وكيله حاضراً في الاتفاق، ورأى أن هناك قدر من "الجهل" بهذه الأمور ، مشيرا إلى أنه "جهل مبرر" لأنه ليس له سوابق.



وأوضح عبدالمنعم أن اتحاد الكرة سيدفع الغرامة، وانها نسبة من قيمة العقد، إلا أنه سيتم التوصل إلى صيغة تفاهم مع صلاح، قائلا: "صلاح جدع، ومن أنقى وأخلص الشخصيات الرياضية الوطنية الذي لا يريد وضع اتحاد بلده في مأزق"، مؤكدا أن أزمة صلاح مع الاتحاد في طريقها للانتهاء، سيكون هناك حل وسط لحل الأزمة.

