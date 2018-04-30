» تفاصيل وأسباب حريق المتحف الكبير

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قضايا وحوادث

حريق المتحف الكبير
حريق المتحف الكبير

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، تفاصيل وأسباب حريق واجهة المتحف الكبير، مشيرا إلى أن الحريق اندلع في السقالات الخارجية للواجهة الخلفية بالمتحف.
وأوضاف "توفيق"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أنه تم إخماد الحريق وأن جميع أجهزة الدولة تعاونت من أجل إخماد الحريق.
ولفت إلى أنه تم احتواء المتحف وبعد الحادث بساعتين قام وزير خارجية فرنسا بزيارة الملك رمسيس الثانى، وأعرب عن انبهاره بالتمثال، منوها بأن القوات المسلحة أرسلت طائرة إطفاء لاحتواء الحريق.
وتابع المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير: نطمئن المواطنين إلى أننا احتوينا الحريق، وسنحاسب المخطئين والعمل لن يتوقف ومستمرون، والمتحف سيكون جاهزا للافتتاح بنهاية العام الجاري.


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