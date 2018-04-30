هذا ما قاله "الإبراشى" عن أزمة محمد صلاح

30 أبريل 2018 - 03:30 ص

دعا الإعلامي وائل الإبراشي إلى حل أزمة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مع اتحاد الكرة المصري.



وقال، في برنامج «العاشرة مساء، مساء الأحد، إن «اللي هيدخل معركة ضد محمد صلاح هيخسر، ده هو اللي بيكسبنا».



وأضاف: «لو أنفقت الحكومة المصرية، وكل الحكومات الإسلامية أموال طائلة لإيصال صورة الإسلام بمثل الصورة التي يقوم بها صلاح، لن تنجح».



وأشار إلى أن «صلاح يحظى بأكبر نصيب من حب الناس الآن، وهذا يرجع إلى تواضعه، وقيامه بالكثير من الأعمال الإنسانية».

