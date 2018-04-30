أديب: لأحمد منصور: اللي أنت بتعمله دة حاجة غريبة جدًا

30 أبريل 2018 - 06:31 ص

شن الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج كل يوم - هجومًا شرسًا على الإعلامي أحمد منصور على خلفية حديثه عن عدم وجود مرشحين في تركيا ضد رئيسها رجب طيب أردوغان.



وعرض "أديب" تغريدة لـ"منصور" معلقا عليها : "زميلنا أحمد منصور المذيع في قناة الجزيرة عامل تويتة النهاردة عشان تعرفوا إن الناس دي مش بتكيل بمكيالين .. دي بتوزن برة .. أحمد منصور قال (إعلان الرئيس التركي عبدالله جول عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة منافسا للرئيس أردوغان يعزز فرص أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة من الجولة الاولى ويضع كل خصومه السياسيين داخل تركيا وخارجها في مأزق كبير".



وعلق أديب قائلًا: "دلوقت أحمد منصور مبسوط إن مفيش منافس لأردوغان إنما لما تشوفوا تويتاته وقت الانتخابات بتاعتنا يقول فين الديمقراطية وفين المنافسين إنما مع أردوغان لو كسب من غير انتخابات حتى يبقى ديمقراطي ".



وعرض "أديب" تغريدة أخرى لـ"منصور" وقت الانتخابات الرئاسية المصرية انتقد فيها عدم وجود منافسين.. وعلق قائلًا: "قالك إن اللي حصل في مصر تهريج سياسي .. واللي عمله أردوغان دة ايه؟ .. اشمعنى عند أردوغان يبقى حلو وجميل؟ .. حاجات غريبة جدًا .. الناس دي المنطق عندهم بيتعمل زي ما هما عايزين ".



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