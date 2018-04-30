صور مرعبة من سقوط حافلة صفط اللبن على سطح منزل

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حافلة صفط اللبن
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حافلة صفط اللبن

سقوط حافلة بصفط اللبن

أظهرت صور متداولة حالة الرعب التي عاشها سكان صفط اللبن بعد سقوط حافلة من على الطريق الدائري فوق أحد منازل المنطقة ولكن العناية الإلهية أنقذت الأهالي والركاب ولم يسقط ضحايا .

وفوجئ سكان المنطقة بالحافلة تسقط فوق مسكن مكون من 6 طوابق، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب السرعة الجنونية، وتعلقت بركابها على المنزل، دون أن تسقط بشكل كامل أو تحترق.

 فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ الركاب، وإخراجهم من الحافلة، ونقل المصابين منهم إلى المستشفى.

كما تم انتشال السيارة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.


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