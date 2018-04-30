» هكذا يمكن أن يتحول ذراعك إلى شاشة لعرض الفيديوهات

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الساعة المبتكرة
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ساعة تحول الذارع لشاشة

كشف باحثون في جامعة "كارنيجي ميلون" عن تقنية جديدة يمكن من خلالها ابتكار ساعة تعتبر الأولى من نوعها والتي من شأنها أن تحول ذراع من يرتديها إلى شاشة عرض.

وبحسب الموقع، فإن الباحثين وجدوا أن الساعة تستمر لأكثر من ساعة من العرض المتواصل، ومع الاستخدام المتقطع، يتوقعون أن تستمر البطارية لمدة يوم كامل.

وتحتوي الساعة على جهاز عرض مدمج يعرض معلومات على ظهر يدك مثل أهداف اللياقة البدنية أثناء الجري، كما تحتوي ساعة على شريط قابل للارتداء يتزامن مع هاتفك الذكي وإشعارات المشاريع على ظهر يدك، بحسب الموقع.

ويقدم النموذج الأولي لساعة "LumiWatch" مساحة سطح تفاعلية على ذراع مرتديها أو يدها، يتيح لهم النقر والتمرير على بشرتهم لاستخدام الساعة، كما يُظهر النموذج كيفية عمل واجهة الجهاز وعرض التطبيقات على ذراعك.

ويصل حجم الشاشة المتوقعة على واجهة إلى 40 سنتيمترا مربعا، حيث يؤكد الباحثون أنها "أكبر بخمسة أضعاف من واجهة ساعة ذكية نموذجية".

وتتألف الساعة من لوحة منطقية وجهاز عرض وجهاز استشعار للعمق ومحكم معدني وبطارية. يستخدم جهاز إسقاط ثلاثي لأشعة الليزر الحمراء والزرقاء والخضراء. 

وتشتمل الساعة على جهاز عرض ضوئي بالليزر، وتتبع مستمر للأصابع ثنائية البعد، ووحدة معالجة مركزية رباعية النواة من كوالكوم 1.2 جيجاهرتز، وذاكرة عشوائية 768 ميغابايت، وذاكرة تخزينية بسعة 4 جيجابايت.

كما تتألف من بطارية ليثيوم أيون بقوة 740 ميللي أمبير في الساعة مع إمكانية البلوتوث والواي فاي. وتعمل الساعة بنظام أندرويد 5.1.


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