أبو الغيط يرؤى أسرارًا خطيرة عن حرب أكتوبر

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أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

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روى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل لأول مرة عن حرب أكتوبر قائلاً: "إن كثيرا من الطيارين خلال حرب أكتوبر ظلوا يقاتلون حتى نفاد وقود طائراتهم وهبطوا بالمظلات.

وأضاف "أبو الغيط" خلال لقائه ببرنامج "علي مسؤليتي" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، أن إسرائيل أبقت على الطيارين المصريين في سماء المعركة لأكثر وقت لأنها كانت غير مجهزة لمدة كبيرة من القتال اضطروا أن يهبطوا بالمظلات.

وأوضح "أبو الغيط"، أن السلاح الروسي بالرغم من أنه حقق الهدف لمصر، إلا أنه لم يكن بالكميات أو النوعيات التي تمكن المقاتل المصري أنه يستفيد بأقصي قدراته.

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