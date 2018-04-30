الزراعة عن وجود "مواد مسرطنة": "متعودين على كده"

30 أبريل 2018 - 08:18 ص

عقب حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على الأنباء التي ترددت بشأن حقن "البطيخ" بمواد مسرطنة قائلا: "هي مجرد شائعات، ومتعودين عليها كل موسم".

وأضاف عبدالدايم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "النهار"، أن الهدف من الشائعات، هو إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أنهم أخذوا عينات عشوائية من الأسواق المركزية وتم تحليلها وتأكدوا من أنها خالية من المواد المسرطنة، لافتا إلى أنهم يأخذون عينات من أنواع الفاكهة.

وأوضح ، أن هذه الشائعات تؤثر على تصدير البطيخ في الخارج وهو من المحاصيل المطلوبة، كما أنها تؤثر في تسويق البطيخ بالداخل.

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