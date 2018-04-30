تعليق غريب من القرموطى عن أسرة محمد صلاح

30 أبريل 2018 - 08:20 ص

مزق الإعلامي جابر القرموطي "كرة قدم" علي الهواء اعتراضًا علي الضغوط التي يتعرض لها محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني .

وارتدي " القرموطي" من خلال برنامج "مانشيت" المذاع علي فضائية "النهار" "تيشرت " مكتوب عليه "ادعم محمد صلاح".

وقال "القرموطي": "مش عاوز مرة من المرات ان الحالة السعيدة اللي عايشنها تتمزق كده، المفروض الكرة ديه لإسعاد الناس مش لإحزانهم".

وأضاف "القرموطي"، أن المواطنين يتعاملون مع أسرة محمد صلاح على أنهم "البنك المركزي"، قائلا: "بنتعامل مع محمد صلاح كأنه مؤسسة ربحية تدر أرباحا كل يوم بملايين الجنيهات ".

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