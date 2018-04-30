» شاهد .. مشجع تركي يبتكر أغرب طريقة لمشاهدة مباراة فريقه

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رافعة

مشجع تركي

استأجر مشجع تركي مهووس بفريق دنيزليسبور رافعة ليقف فوقها كي يتمكن من مشاهدة مباراة فريقه ، وذلك بعد قرار إدارة النادي بمنعه من دخول الملعب لمدة عام.

ذكرت تقارير صحفية أن المشجع، استأجر رافعة كبيرة لمتابعة فريقه المفضل، بعد قرار من النادي يقضي بحظره من دخول الملعب لمدة عام.

ولم تفصح إدارة الفريق عن سبب منع المشجع من دخول الملعب.

وقام المشجع بوضع الرافعة خلف المدرجات وصعد إلى ارتفاع يمكنه من مشاهدة المباراة مع علم فريقه المفضل.

ولعب دنيزليسبور مع خصمه غازيانتيبسبور ضمن منافسات دوري الدرجة الدرجة الثانية وحقق فوزا بنتيجة 5-0.

A Turkish football fan (Denizlispor) was banned from his team’s stadium for a year. So he rented a crane. Via @BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/7GQ3Ces5uV

— Piotr Zalewski (@p_zalewski) 29 avril 2018

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