سر مطالبة "الأرصاد" بالقبض على الإخوان

30 أبريل 2018 - 08:23 ص

طالب الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد، الدولة بالقبض على جماعة الإخوان المسلمين والمنتمين لها.

وقال عبد العال: "الإخوان يطلقون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" شائعات بشأن سوء الأحوال الجوية.

وشدد "عبد العال" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" المذاع علي فضائية "ال تي سي" بضرورة القبض على من يطلق هذه الشائعات، قائلا: "هما عاوزين يعيشوا المصريين في رعب علي طول، لكن طبعا ده كلام فارغ".

وأوضح "عبدالعال"، أن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار غدًا و بعد غدٍ، لافتًا إلى أن هذا الأمر قد يصاحبه سقوط أمطار متوسطة على القاهرة ووجه بحري .

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