مسئول: "دايما الحوادث بالطريقة دي"

30 أبريل 2018 - 08:25 ص

علق اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، على واقعة سقوط أتوبيس على المنازل في منطقة صفط اللبن قائلا: "مشكلتنا في محور صفط اللبن إن دايما الحوادث عليه بالطريقة دي".

وأضاف "هراس" في لقاء مع قناة دي إم سي الفضائية: "للأسف الشديد الناس بتجري فبيقوعوا من فوق ويقعون في أماكن متفرقة، والمشكلة "سوء قيادة".

وأكد نائب محافظ الجيزة، إلى أنهم يبحثون لحل لهذه المشكلة، وسيبنون أجزاء مسلحة في هذا المكان، مشيرًا إلى أن سبب التأخير هو عدم وجود مال، موضحًا أنه يتكلف 9 ملايين جنيه.