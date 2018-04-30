  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:35 ص
بحث متقدم
صلاح والسيسي

أول قرار من "السيسي" بشأن أزمة "صلاح"

القذافي وبشار

فتوى إخوانية تكفر بشار والقذافي

ثروت سويلم: "القمة" فى موعدها حفاظا على استقرار الدورى

«الجبلاية» تصدم جماهير الأهلي

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على تهديدات تفجير كوبرى القناطر

أحمد مدبولي

ضربة موجعة لجهاز الزمالك قبل لقاء الإنتاج

بنى سويف

اندلاع نيران في جرار قطار ببني سويف

محمد صلاح

لهذا السبب.. "صلاح" مهدد بالإيقاف 3 مباريات

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يرؤى أسرارًا خطيرة عن حرب أكتوبر

لا تراجع في الأسعار رغم انخفاض الدولار

أسعار الدولار في التعاملات الصباحية

حافلة صفط اللبن

صور مرعبة من سقوط حافلة صفط اللبن على سطح منزل

عن سقوط أتوبيس على المنازل..

مسئول: "دايما الحوادث بالطريقة دي"

آخر الأخبار

اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة
اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الكويت تستدعي سفير الفلبين للاحتجاج

#

الرئيس البرتغالي: الإسلام جزء من بلادي والحضارة الأوروبية

#

فبراير الحزين.. 28 "يوم كوارث"

#

مسئول أمريكي كبير يلتقي رئيس جهاز أمن «الأسد»

علق اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، على واقعة سقوط أتوبيس على المنازل في منطقة صفط اللبن قائلا: "مشكلتنا في محور صفط اللبن إن دايما الحوادث عليه بالطريقة دي".

وأضاف "هراس" في لقاء مع قناة دي إم سي  الفضائية: "للأسف الشديد الناس بتجري فبيقوعوا من فوق ويقعون في أماكن متفرقة، والمشكلة "سوء قيادة".

وأكد نائب محافظ الجيزة، إلى أنهم يبحثون لحل  لهذه المشكلة، وسيبنون أجزاء مسلحة في هذا المكان، مشيرًا إلى أن سبب التأخير هو عدم وجود مال، موضحًا أنه يتكلف 9 ملايين جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» لغز الفاكهة التي تسبب في إجلاء جامعة بأكملها
» تفاصيل صادمة عن اعتداء محامٍ على موظف
» تعليق "الوزراء" على حريق المتحف الكبير
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» سر اختفاء الشجرة التي زرعها ماكرون وترامب
» منتجات كثيرة نأكلها يوميا دون أن ندري أنها مصنوعة من الديدان
» شاهد .. فريق "سيلتيك" يحيي علم فلسطين في مباراة له
» شاهد .. مشجع تركي يبتكر أغرب طريقة لمشاهدة مباراة فريقه
» 7 أخطاء ترتكبها كل ربة منزل أثناء تنظيف مطبخها
» هكذا يمكن أن يتحول ذراعك إلى شاشة لعرض الفيديوهات
» حماس تتهم السلطة باستخدام جماعات متشددة لضرب الأمن بغزة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت