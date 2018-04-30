» شاهد .. فريق "سيلتيك" يحيي علم فلسطين في مباراة له

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فلسطين

سلتك الاسكتلندي

تقدم لاعبو فريق سيلتك الاسكتلندي بالتحية للعلم الفلسطيني ، وذلك في أعقاب فوزهم على منافسهم اللدود رينجرز بـ5 أهداف مقابل لا شيء ليتوج فريقهم ببطولة الدوري للعام السابع على التوالي.

وتوجه لاعبو سيلتك إلى زاوية الملعب حيث رفع أحد المتفرجين علما فلسطينيا كبيرا بجانب علم استكلندا وقام اللاعبون بأداء رقصة أمامه وتحية حضور المباراة.

وعلى إثر النتيجة وسع سيلتيك الفارق بينه وبين أقرب منافسية إلى 10 نقاط الأمر الذي جعل من الاستحالة اللحاق به وتعويض الفارق ليتوج بطلا للدوري الممتاز.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها جمهور سيلتيك العلم الفلسطيني والشعارات المناهضة للاحتلال الإسرائيل في مدرجاتهم.

ويقف وراء حالة التضامن مع فلسطين وجود جالية إيرلندية كبيرة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية والتي تعتبر نفسها معنية بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته على اعتبار تشابهها مع قضية الاستعمار التي عانى منها أجدادهم الإيرلنديون سابقا على يد الإنجليز.

ورفع مجلس مدينة غلاسكو العلم الفلسطيني فوق مبناه خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وسبق ذلك إعلان توأمة بين مجلس المدينة ونظيره في مدينة بيت لحم الفلسطينية عام 2007.

وسبق أن عوقب النادي على مواقفه المتضامنة مع فلسطين بعد وقوع الفريق إثر قرعة دوري أبطال أوروبا مع نادي إسرائيلي فما كان من جماهير سيلتيك إلا استغلال الفرصة وانتظام 100 مشجع لحمل أعلام فلسطين بوجه اللاعبين الإسرائيليين في المدرجات للتأكيد على رفض الاحتلال.

وقرّر اتحاد كرة القدم الأوروبي معاقبة النادي على تصرّف أنصاره بفرض غرامة ماليّة على النادي لإجبارهم على عدم إعادة المشهد إلا أن العقوبات أدت لأمر معاكس أطلق من خلاله المشجعون حملة تبرعات لصالح جمعيات خيرية فلسطينية وقاموا بجمع أكثر من 170 ألف جنيه إسترليني.
@CelticFC Championeeeeeeees?????? #Magnificen7 #seveninarow ?????????????? ?????????????? pic.twitter.com/R3B4fg1DvU

 

?? KT leads the fans in the post-match celebrations! #Magnificen7 pic.twitter.com/sOZRqb3Msh

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