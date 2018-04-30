تامر عبد المنعم يكشف مفاجأة عن فيديو فتاة الدائري

30 أبريل 2018 - 08:30 ص

عرض الإعلامي تامر عبد المنعم مقطع فيديو جديد للفتاة التي تحدثت بشكل غاضب عن توقف كوبري الدائري بسبب الأمطار والسيول.

وقالت هذه الفتاة خلال الفيديو المعروض ببرنامج "العاصمة" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، إن بعض القنوات استغلت الفيديو القديم لها بشكل سيء وكأنها تسيء للبلد، مشددة على أنها تحب البلد، وترفض كل ما تم استغلاله من القنوات الفضائية.

ومن جهته أكد الإعلامي أن هناك مذيعة رفض ذكر اسمها هي من استغلت الفيديو القديم الخاص بالفتاة .

شاهد الفيديو..