  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:23 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

لهذا السبب.. "صلاح" مهدد بالإيقاف 3 مباريات

لا تراجع في الأسعار رغم انخفاض الدولار

أسعار الدولار في التعاملات الصباحية

حافلة صفط اللبن

صور مرعبة من سقوط حافلة صفط اللبن على سطح منزل

أديب

أديب: لأحمد منصور: اللي أنت بتعمله دة حاجة غريبة جدًا

صلاح

محمد صلاح عن أزمته: أنا بس صعبان عليا حاجة واحدة

انقلاب سيارة المتحدث باسم مجلس الوزراء

"الوزراء" يكشف الاستعدادات لسقوط أمطار وسيول

شباب الإخوان (أرشيفية)

«الإخوان» تقبل المصالحة دون شرط عودة «مرسي»

أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة محمد صلاح

صلاح ووزير الرياضة

وزير الرياضة: سننفذ كل طلبات محمد صلاح‎

محمد صلاح

"صلاح" يكشف تطورات جديدة بشأن أزمته الأخيرة

سر اختفاء الشجرة التي زرعها ماكرون وترامب

الصفحة الأخيرة

مكان زراعة الشجرة
مكان زراعة الشجرة

متابعات

أخبار متعلقة
#

البرلمان يتجه لسن تشريعات ضد «الحوت الأزرق»

#

مفاجأة بشأن طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور

#

رسالة هامة من "ماكرون" لـ"بوتين" بشأن الغوطة

#

عريقات يكشف ملامح جديدة عن «صفقة القرن»

ترامب

ماكرون

اختفت شجرة أهداها الرئيس الفرنسي ماكرون لنظيره الأمريكي ترامب أثناء زيارة الأول الرسمية للبيت الأبيض قبل أسبوع .

وكان الرئيسان قد زرعا الشجيرة، التي أحضرها ماكرون من موقع معركة وقعت إبان الحرب العالمية الأولى في شمال شرقي فرنسا.

وقال ماكرون إن الشجرة ستذكّر دائما "بالروابط التي تجمعنا".

واستطاع مصور لوكالة رويترز للأنباء التقاط صورة يوم السبت أظهرت مساحة من العشب الأصفر في المكان الذي زرعت فيه الشجرة.

وكان ماكرون قد أحضر الشجرة، وهي من نوع البلوط الأوروبي، من موقع معركة بيلو وود التي وقعت في صيف عام 1918، التي قتل فيها نحو ألفي جندي.

واختفت الشجيرة بعد أربعة أيام من زراعتها.

ولا يوجد سبب رسمي يكشف غموض اختفاء الشجيرة، لكن توجد بعد التكهنات بشأن مصير الشجيرة على الإنترنت.

وذكر موقع "فرانس إنفو" الفرنسي أن هذا النوع من أشجار البلوط من الأفضل زراعته في الخريف، حتى تتعمق جذوره "لمواجهة الجفاف في صيف العام التالي".

ويتوقع الموقع أن "تعود الشجرة مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

ونقل موقع "هافينغتون بوست" عن مسؤول لم يذكر اسمه في قصر الإيليزيه قوله إن الشجرة تخضع للفحص.

وقال موقع هيئة الديوان وحماية الحدود بالولايات المتحدة إن النباتات الأجنبية "المطلوب زراعتها تستلزم شهادة صحة نباتية أجنبية مقدما" قبل إحضارها إلى البلاد.

وقال المسؤول إن الشجرة في حالة جيدة.

وحظيت هدية الرئيس الفرنسي لترامب باهتمام على شبكة الإنترنت، وسرعان ما انتشرت صور الرجلين وهما يغرسان الشجيرة في الأرض وأصبحت بمثابة سلوك يحتذى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» سر اختفاء الشجرة التي زرعها ماكرون وترامب
» منتجات كثيرة نأكلها يوميا دون أن ندري أنها مصنوعة من الديدان
» شاهد .. فريق "سيلتيك" يحيي علم فلسطين في مباراة له
» شاهد .. مشجع تركي يبتكر أغرب طريقة لمشاهدة مباراة فريقه
» 7 أخطاء ترتكبها كل ربة منزل أثناء تنظيف مطبخها
» هكذا يمكن أن يتحول ذراعك إلى شاشة لعرض الفيديوهات
» حماس تتهم السلطة باستخدام جماعات متشددة لضرب الأمن بغزة
» العثور على تمثال يشبه "أبو الهول" على سطح المريخ
» مقتل العشرات من القوات الإيرانية بسوريا
» الفنانة شمس لـ"صلاح": مرحبا بك في كوكب العرب

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت