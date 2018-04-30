أسعار الدولار في التعاملات الصباحية

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السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 30 أبريل.

وسجل سعر الدولار 17.57 جنيه للشراء 17.67 جنيه للببيع، وفقا لأحدث أسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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