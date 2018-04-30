» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة

30 أبريل 2018 - 09:11 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 30 أبريل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا وتظل السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، وتكون رعدية أحيانا وغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى حد السيول هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة تمتد إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 38

وسط الدلتا 22 37

الإسكندرية 18 31

بلطيم 19 32

مطروح 18 32

السلوم 18 28

سيوة 24 35

بورسعيد 19 27

دمياط 19 27

العريش 15 33

رفح 15 27

الاإسماعيلية 21 38

السويس 24 38

رأس سدر 23 38

نخل 12 35

نويبع 20 35

طابا 18 33

كاترين 16 26

الطور 22 31

شرم الشيخ 24 33

الغردقة 22 34

مرسى علم 23 33

الفيوم 23 38

بنى سويف 23 38

المنيا 17 38

أسيوط 20 38

سوهاج 21 39

قنا 22 39

الأقصر 23 40

أسوان 23 40

أبوسمبل 24 39

الوادى الجديد 20 39

شلاتين 22 36

ابو رماد 21 34

راس حدربة 23 33

حلايب 24 33