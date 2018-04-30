"مستقبل وطن" يكرم 100 عامل فى عيد العمال ببني سويف

30 أبريل 2018 - 09:18 ص

صرح وائل محفوظ أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف بأن الحزب سينظم احتفالية بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف بمناسبة الاحتفال بعيد العمال يوم الثلاثاء 1 مايو تحت شعار "يوم العطاء لتكريم 100 عامل وموظف ممن أثروا العمل النقابى بالمحافظة.



وأشار محفوظ إلى أن حفل التكريم يأتى للعام الرابع على التوالى فى هذه المناسبة بعد اختيار المكرمين وترشيحهم من رؤساء العمل والتقييم السنوي لكل موظف ومدى تأثيره في عمله وخدمة المواطنين والوطن مؤكدًا أن تلك الخطوة جاءت لحمل لفتة طيبة وملمح جديد من ملامح الوفاء لمن قدموا عمرهم في خدمة العمل النقابى وكذلك للتأكيد على أن العطاء النقابى ما هو إلا تاريخ ممتد بين الأجيال لا ينقطع.