إجراءات احترازية ببنى سويف استعدادًا لموجة الطقس

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بنى سويف
بنى سويف

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عقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف اجتماعًا ضم أعضاء غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة لبحث الإجراءات العاجلة والاحترازية ورفع درجة الاستعداد القصوى المعدة مسبقًا بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وذلك للتعامل الفعال مع ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة وتقلبات في الطقس.

وناقش المحافظ الإجراءات التنفيذية ومستوى الجاهزية للتعامل مع هذه المشكلات المحتملة للخروج منها دون وقوع خسائر مؤثرة، سواء في حالة هطول الأمطار أو هبوب عواصف ترابية وتلافي آثارها السلبية على الخدمات والمرافق وجاهزية مخرات السيول في حالة سقوط أمطار غزيرة والتعامل الفعال مع آثارها على مستوى الخدمات الحيوية

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