اندلاع نيران في جرار قطار ببني سويف

30 أبريل 2018 - 09:24 ص

توقفت حركة القطارات القادمة من أسوان إلى القاهرة أمام محطة بنى سويف عقب اشتعال النيران فى جرارالقطار رقم "987" القادم من قنا إلى القاهرة عند مزلقان محطة مدينة بنى سويف بسبب ماس كهربائى.





تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف إخطارًا من مأمور السكة الحديد يفيد بتوقف قطار أمام مزلقان السكة الحديد بمحطة بنى سويف بسبب ماس كهربائى فى العربة الأمامية من القطار ما دفع السائق إلى التوقف بالقطار لحين تغيير جرار القطار واستبداله بجرار آخر وتسبب ذلك فى تعطل القطار ما يقرب من ساعتين لحين وصول الجرار البديل.



وتبين أن القطار أولى وثانية مكيفة قادما من قنا وفى طريقه إلى القاهرة ورقمه 978 ولم يحدث أي خسائر في الأرواح. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.