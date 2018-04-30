  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
صلاح والسيسي

أول قرار من "السيسي" بشأن أزمة "صلاح"

القذافي وبشار

فتوى إخوانية تكفر بشار والقذافي

ثروت سويلم: "القمة" فى موعدها حفاظا على استقرار الدورى

«الجبلاية» تصدم جماهير الأهلي

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على تهديدات تفجير كوبرى القناطر

أحمد مدبولي

ضربة موجعة لجهاز الزمالك قبل لقاء الإنتاج

بنى سويف

اندلاع نيران في جرار قطار ببني سويف

محمد صلاح

لهذا السبب.. "صلاح" مهدد بالإيقاف 3 مباريات

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يرؤى أسرارًا خطيرة عن حرب أكتوبر

لا تراجع في الأسعار رغم انخفاض الدولار

أسعار الدولار في التعاملات الصباحية

حافلة صفط اللبن

صور مرعبة من سقوط حافلة صفط اللبن على سطح منزل

محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

أوقاف المنيا تحتفل بليلة النصف من شعبان

#

حدائق بنى سويف تمتلئ بالزائرين في عيد شم النسيم

#

مبادرة لترشيد استهلاك مياه الشرب في المصالح الحكومية ببني سويف

#

بعد واقعة بنها.. سقوط أسانسير بـ9 لاعبين

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شهر شعبان 1439هـ بمسجد عمر بن عبد العزيز بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف والمقدم عمرومحمد "نائباً" عن المستشار العسكري للمحافظة والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عصام رياض مدير منطقة بني سويف الأزهرية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات القرآن الكريم من الشيخ صالح أبو القاسم ثم كلمة للشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف تناول فيها الدروس المستفادة من حياة النبي "صلى الله عليه وسلم" وفضل ليلة النصف من شعبان التي شهدت تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، مشيرًا إلى أن تحويل القبلة يدل على وسطية الأمة في الدين والأخلاق.

واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التي أفاضت بالخشوع على الحاضرين ولاسيما وأنها تناولت جانبا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته التي ميزه بها الله جل جلاله عن سائر خلقه وأخلاقه التي سادت الدنيا ونشرت الحب والسلام والوئام بين أرجاء المعمورة واختتمت بالدعاء للأمة كلها ووطننا الغالي مصر بالخير والتقدم والازدهار

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» لغز الفاكهة التي تسبب في إجلاء جامعة بأكملها
» تفاصيل صادمة عن اعتداء محامٍ على موظف
» تعليق "الوزراء" على حريق المتحف الكبير
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» سر اختفاء الشجرة التي زرعها ماكرون وترامب
» منتجات كثيرة نأكلها يوميا دون أن ندري أنها مصنوعة من الديدان
» شاهد .. فريق "سيلتيك" يحيي علم فلسطين في مباراة له
» شاهد .. مشجع تركي يبتكر أغرب طريقة لمشاهدة مباراة فريقه
» 7 أخطاء ترتكبها كل ربة منزل أثناء تنظيف مطبخها
» هكذا يمكن أن يتحول ذراعك إلى شاشة لعرض الفيديوهات
» حماس تتهم السلطة باستخدام جماعات متشددة لضرب الأمن بغزة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت