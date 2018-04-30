محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

30 أبريل 2018 - 09:29 ص

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شهر شعبان 1439هـ بمسجد عمر بن عبد العزيز بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف والمقدم عمرومحمد "نائباً" عن المستشار العسكري للمحافظة والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عصام رياض مدير منطقة بني سويف الأزهرية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات القرآن الكريم من الشيخ صالح أبو القاسم ثم كلمة للشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف تناول فيها الدروس المستفادة من حياة النبي "صلى الله عليه وسلم" وفضل ليلة النصف من شعبان التي شهدت تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، مشيرًا إلى أن تحويل القبلة يدل على وسطية الأمة في الدين والأخلاق.



واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التي أفاضت بالخشوع على الحاضرين ولاسيما وأنها تناولت جانبا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته التي ميزه بها الله جل جلاله عن سائر خلقه وأخلاقه التي سادت الدنيا ونشرت الحب والسلام والوئام بين أرجاء المعمورة واختتمت بالدعاء للأمة كلها ووطننا الغالي مصر بالخير والتقدم والازدهار