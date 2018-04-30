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هاشم ربيع: لهذه الأسباب لابد من تنمية المحميات الطبيعية

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السياحة

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عمرو هاشم ربيع

المحميات الرطبيعية

مركز الاهرام للدراست السياسية

طالب عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بسرعة تطوير وتنمية المحميات الطبيعية لأنها إحدى ركائز الدخل القومى المصرى وثروة طبيعية لا يجب إهدارها لم من الممكن أن تسببه من نتائج وخيمة، وجاء ذلك على خلفية  زيارته لمحمية وادى الجمال الواقعة على ساحل البحر الأحمر  جنوب مرسى علم  بدعوة من وزارة البيئة.

وقال هاشم خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "وادى الجمال"، إنه من المؤكد استغلال هذه الثروات الطبيعية  بشكل أمثل لأن الامر يرتبط أولاً بحتمية الحفاظ بل وتنمية هذا التنوع والثراء الإلهى العظيم بغية سيادة الجمال فى هذا الكون، عوضًا عن حال الحرب والإرهاب التى سادت العالم عامة ومنطقتنا العربية بشكل خاص.

وأضاف الخبير بمركز الأهرام  أن حماية المحميات يرتبط أيضًا بكونها ثروة  يجب أن تستغل استغلالاً سياحياً معتبرًا. فالمعروف أن بمصر نوعين أساسيين من السياحة، الأولى سياحة ترفيهية تعتمد على الشواطئ، والأخرى سياحة ثقافية تعتمد على الآثار ، هنا يتحتم الإشارة إلى أن السياحة البيئية وإن كانت أكثر تلامسًا مع السياحة الثقافية وأحد أنواعها، إلا أنه يجب ألا تنخلع من كونها أحد أنشطة السياحة الترفيهية أيضا .


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