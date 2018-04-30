التنقيب علي الآثار يشرد 121 أسرة

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي مدينة قليوب بمحافظة القليوبية عقب ظهور تصدعات بمنازل العشرات من الأهالي بسبب تنقيب اثنين من الخارجين عن القانون على الآثار أسفل المنازل وعمل سراديب وبدآ في التنقيب عن الآثار سرًا ليلا منذ فترات طويلة دون علم الأهالي أملا في الحصول على مقبرة أثرية ما أدى إلى ظهور تصدع في منازل الأهالي وتهدد حياتهم بالموت عقب انهيار منازلهم فوق رؤسهم، وقد تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين.
وعلى الفور قرر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية باتخاذ إجراءات عاجلة بإخلاء منازل الأهالي المتضررة، وتوفير سكن آمن على نفقة المحافظة ورجال الأعمال، لحين الانتهاء من إعادة بناء المنازل المتصدعة مرة أخرى وإعادة تخطيط شوارع المنطقة.