التنقيب علي الآثار يشرد 121 أسرة

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سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي مدينة قليوب بمحافظة القليوبية عقب ظهور تصدعات بمنازل العشرات من الأهالي بسبب تنقيب اثنين من الخارجين عن القانون على الآثار أسفل المنازل وعمل سراديب وبدآ في التنقيب عن الآثار سرًا ليلا منذ فترات طويلة دون علم الأهالي أملا في الحصول على مقبرة أثرية ما أدى إلى ظهور تصدع في منازل الأهالي وتهدد حياتهم بالموت عقب انهيار منازلهم فوق رؤسهم، وقد تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين.

وعلى الفور قرر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية باتخاذ إجراءات عاجلة بإخلاء منازل الأهالي المتضررة، وتوفير سكن آمن على نفقة المحافظة ورجال الأعمال، لحين الانتهاء من إعادة بناء المنازل المتصدعة مرة أخرى وإعادة تخطيط شوارع المنطقة.







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