السيطرة على حريق بمثلث ماسبيرو

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تمكنت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة منذ قليل، من السيطرة على حريق شب بمنطقة مثلث ماسبيرو.

اندلع الحريق، على بعد 500 متر من مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في مخلفات بمنطقة مثلث ماسبيرو، والتي تشهد أعمال هدم ضمن جهود تطويرها.

وتصاعدت أدخنة كثيفة بمحيط المنطقة، ما أثار ذعر المواطنين خشية أن يكون الحريق بمبنى ماسبيرو أو وزارة الخارجية على كورنيش النيل.

ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء فيما فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا لتسهيل عمليات الإطفاء وحماية المارة.

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