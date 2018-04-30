توريد 44 ألف طن قمح لصوامع القليوبية

30 أبريل 2018 - 10:05 ص

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون بنطاق دائرة المحافظة مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 44 ألف طن.



وأكد المحافظة أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحاً لكل قرية ومركز وربطها على الشون والصوامع والهناجر الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لإحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والصوامع والمطاحن والرقابة الإدارية.



وأوشضح أن إجمالي عدد الصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة لإستقبال القمح لهذا العام 9 صوامع و شونة وهناجر مطورة حكومية سعتها التخزينية 167 ألف طن تقريبا تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة 147 ألف فدان تقريبا.



وناشد المحافظ المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين و تقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد و حتى توريد المحصول مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى و مراكز المحافظة.



