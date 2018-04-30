كيف تعاملت مواقع التواصل الاجتماعى مع أزمة صلاح؟

30 أبريل 2018 - 10:12 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك وتويتر وإنستجرام، صورة ساخرة لأحد بائعى التمور واضعًا صور لأسعار البلح بمختلف أنواعه ومدونا على كل يافطة اسم مرتبط بأزمة اللاعب المصرى المحترف بين صفوف نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح .

وكتب التاجر على كل نوع من التمور أسماء مختلفة، فكتب على أحدهم جملة "ادعم محمد صلاح ويبلغ سعره 30 جنيهًا، ونوع آخر كتب عليه شركة we وسعر الكيلو منه 5 جنيات

جدير بالذكر أن الأزمة قد بدأت عندما قام الاتحاد المصري بوضع صورة اللاعب الدولي المصري على الطائرة الخاصة بمنتخب مصر والتي ستنقل بعثة المنتخب إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم القادمة ، تلك الصورة جاءت ضمن إعلان تابع لشركة اتصالات مصرية we ، وهو الأمر الذي يتعارض مع العقد الذي يربط صلاح مع شركة اتصالات أُخرى عالمية والتي طالبت بحجب صورة صلاح من على الطائرة.