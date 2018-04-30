إزالة 110 من مقابر المواطنين في الخانكة

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدي نجاح مصطفى رئيس المركز والمدينة، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة والنقيب إبراهيم عبيد شرطة الخانكة ونعمات مهدي وأحمد جمعة مساعدي رئيس المدينة وصباح محفوظ رئيسة وحدة أبوزعبل والقسم الفني والأملاك بالوحدة ، حملة إزالة فورية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأرض جمعية النصر بأبوزعبل في محافظة القليوبية.
وأسفرت الحملة عن إزالة 115 حالة تعد بمساحة 15000 متر منهم عدد 5 حالات أرض مبان تعديات حديثة بمساحة 12000 متر وعدد 110 من المقابر حديثة بمساحة 3000 متر وتم التنبية علي المتعدين بعدم البناء مرة اخري حيث إنها أمن قومي وتم عمل الإجراءات القانونية لهم .