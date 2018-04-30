«الجبلاية» تصدم جماهير الأهلي

30 أبريل 2018 - 10:22 ص

صدم اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، جماهير النادي الأهلي بشأن تصميم درع الدوري، والمفترض تسلميه للنادي عقب تتويجه.

وكشف «سويلم» خلال تصريحاته، ببرنامج «كورة كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر قناة مصر الأولي، عن عدم تصميم مسؤلي الجبلاية درعا جديدا للدوري لتسليمة للنادي الأهلي.

وتابع المدير التنفيذي للاتحاد، ننتظر عودة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب من ألمانيا من أجل التواصل مع الشركة الراعية للجبلاية لتحديد موعد احتفالية تسليم الدرع للنادي الأهلي.