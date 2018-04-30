» لغز الفاكهة التي تسبب في إجلاء جامعة بأكملها

30 أبريل 2018 - 10:24 ص

أجلت جامعة ميلبورن في أستراليا أكثر 500 من طلاب وأساتذة، بعد حالة طوارئ نتيجة رائحة حبة من فاكهة الدوريان الكريهة، والتي اعتقد المسؤولن أنها تسرب للغاز.

وتبين فيما بعد أن حبة الفاكهة تُركت حتى تعفنت في إحدى الخزائن في مكتبة معهد التكنولوجيا.

وتعرف فاكهة الدوريان برائحتها الكريهة، وطعمها الحلو.

وقال فريق الإطفاء إن الرائحة انتشرت عبر نظام التهوية، وأوضح أنه أعيد فتح المبنى للطلاب.

فبعد أن أبلغ الطلاب المسؤولين في الجامعة عن الرائحة التي اعتقدوا أنها لتسرب غاز في المكتبة، تم إجلاء الجميع من قبل الشرطة المحلية.

وقال فريق الإطفاء إن مبنى الكلية فيه مواد كيمياوية قابلة للانفجار، وهو ما جعل التحقيق والتدقيق في مصدر الرائحة أمرا ضروريا.