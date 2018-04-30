  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:32 ص
بحث متقدم
صلاح والسيسي

أول قرار من "السيسي" بشأن أزمة "صلاح"

القذافي وبشار

فتوى إخوانية تكفر بشار والقذافي

ثروت سويلم: "القمة" فى موعدها حفاظا على استقرار الدورى

«الجبلاية» تصدم جماهير الأهلي

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على تهديدات تفجير كوبرى القناطر

أحمد مدبولي

ضربة موجعة لجهاز الزمالك قبل لقاء الإنتاج

بنى سويف

اندلاع نيران في جرار قطار ببني سويف

محمد صلاح

لهذا السبب.. "صلاح" مهدد بالإيقاف 3 مباريات

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يرؤى أسرارًا خطيرة عن حرب أكتوبر

لا تراجع في الأسعار رغم انخفاض الدولار

أسعار الدولار في التعاملات الصباحية

حافلة صفط اللبن

صور مرعبة من سقوط حافلة صفط اللبن على سطح منزل

والمحكمة تقضي بحبسه..

عامل يقتل زوجته لشكه في سلوكها ويتهم شقيقها

قضايا وحوادث

قتل
قتل

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

سيدة تقتل زوجها بطعنة غادرة في مشادة كلامية

#

خلعته زوجته.. فانتحر بالجيزة

#

"الحب القاتل".. سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

#

رجل يقطع يدي زوجته لرغبتها بالانفصال في روسيا

كرداسة

جنايات الجيزة

قتل زوجته

شكه في سلوكها

سجن عامل

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار فرغلى مخلوف وعضوية مستشارين وفيق مكاوي، وإبراهيم نصر، وأمانة سر رفاعي فهمي، وحسام كمال، بمعاقبة متهم بقتل زوجته بالسجن المشدد 10 سنوات.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها، وبالتحريات تبين أن المتهم "أحمد. ش"، 31 سنة، بائع كشرى، كان على خلاف مع زوجته "شادية. م"، 22 سنة، ربة منزل، ما دفعها لترك منزل الزوجية والتوجه لبيت أهلها فى قرية كفر أبو حجازى بكرداسة، ويوم الواقعة زارها المتهم وبصحبته ابنتهما فى منزل أسرة الزوجة، وعند وصوله كانت والدتها تشترى بعض متطلبات المنزل.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم بعد دخوله المنزل فوجئ بزوجته تتحدث فى الهاتف، فظن أنها تتكلم مع رجل من جيرانهم يدعى "تيفا"، كان يشك أنها على علاقة به، فاستل سكينا من المطبخ، وانقض عليها بطريقة هيسترية طعنا بـ22 طعنة متفرقة، واستولى على حافظة نقودها، بعد ذلك أبلغ المتهم الشرطة بأنه عثر على زوجته مقتولة داخل منزل أهلها، واتهم شقيقيها بقتلها لخلافات عائلية بينهم.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لشكه فى سلوكها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» لغز الفاكهة التي تسبب في إجلاء جامعة بأكملها
» تفاصيل صادمة عن اعتداء محامٍ على موظف
» تعليق "الوزراء" على حريق المتحف الكبير
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» سر اختفاء الشجرة التي زرعها ماكرون وترامب
» منتجات كثيرة نأكلها يوميا دون أن ندري أنها مصنوعة من الديدان
» شاهد .. فريق "سيلتيك" يحيي علم فلسطين في مباراة له
» شاهد .. مشجع تركي يبتكر أغرب طريقة لمشاهدة مباراة فريقه
» 7 أخطاء ترتكبها كل ربة منزل أثناء تنظيف مطبخها
» هكذا يمكن أن يتحول ذراعك إلى شاشة لعرض الفيديوهات
» حماس تتهم السلطة باستخدام جماعات متشددة لضرب الأمن بغزة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت