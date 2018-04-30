عامل يقتل زوجته لشكه في سلوكها ويتهم شقيقها

30 أبريل 2018 - 10:28 ص

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار فرغلى مخلوف وعضوية مستشارين وفيق مكاوي، وإبراهيم نصر، وأمانة سر رفاعي فهمي، وحسام كمال، بمعاقبة متهم بقتل زوجته بالسجن المشدد 10 سنوات.

بداية الواقعة كانت عندما تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها، وبالتحريات تبين أن المتهم "أحمد. ش"، 31 سنة، بائع كشرى، كان على خلاف مع زوجته "شادية. م"، 22 سنة، ربة منزل، ما دفعها لترك منزل الزوجية والتوجه لبيت أهلها فى قرية كفر أبو حجازى بكرداسة، ويوم الواقعة زارها المتهم وبصحبته ابنتهما فى منزل أسرة الزوجة، وعند وصوله كانت والدتها تشترى بعض متطلبات المنزل.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم بعد دخوله المنزل فوجئ بزوجته تتحدث فى الهاتف، فظن أنها تتكلم مع رجل من جيرانهم يدعى "تيفا"، كان يشك أنها على علاقة به، فاستل سكينا من المطبخ، وانقض عليها بطريقة هيسترية طعنا بـ22 طعنة متفرقة، واستولى على حافظة نقودها، بعد ذلك أبلغ المتهم الشرطة بأنه عثر على زوجته مقتولة داخل منزل أهلها، واتهم شقيقيها بقتلها لخلافات عائلية بينهم.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة لشكه فى سلوكها.