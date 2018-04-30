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أمين يكشف..

السر وراء مقولة الرئيس "هتتعبوا معايا قوى"

الحياة السياسية

محمد أمين
امين

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كشف محمد أمين، الكاتب الصحفى، عن سر ترديد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقولة "إنتوا هتتعبوا معايا قوى" والتى قالها فى العديد من المناسبات الرسمية خلال خطاباته الموجهة للمجتمع، مشيرًا إلى أن الرئيس لا يريد خداع الرأي العام  فقد انتهى زمن كانوا يقولون فيه المنحة يا ريس وانتقلنا إلى زمن العرق والدموع من أجل تسديد الفواتير القديمة.

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "الرئيس للمصريين: انتو هتتعبوا معايا"، أن الرئيس لا يريد أن نتعب لأنه غاوى تعب ولا يريد أن نصرخ لأنه يريدنا أن نصرخ فقط يريد أن نتعب الآن لنرتاح غدًا فما، لأن الدولة لا زالت تسدد ثمن الأعمال التنموية والتطويرية وبناء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتابع الكاتب الصحفى قائلا: "لأكثر من سبب، أود هنا أن أثمّن رسالة الرئيس، فالاحتفال بالأعياد يكون بعد عمل وإنتاج فنحن نحتفل بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان ونحتفل بالعيد الكبير بعد صيام وصلاة وأضحية  فهل قدمنا شيئاً على مدى عام لنحتفل بعيد العمال؟  فما هو المنتج الذى قدمناه؟  هل أنتجنا شفرة حلاقة مصرية فى متناول يد الناس؟.. هل أنتجنا إبرة أو عود كبريت أو قلم رصاص؟ ".


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