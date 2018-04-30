ربة منزل تقتل زوجها بيد الهون بمساعدة عشيقها

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أمر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق بالشرفية اليوم الاثنين بتجديد حبس ربة منزل وعشيقها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما بقتل زوجها وإلقاء جثته في مصرف قرية «الغفارية».

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة مشتول السوق يفيد بالعثور على جثة المدعو «جمال.ع.ع» 40 عاما، عامل بإحدى شركات القطاع الخاص مُقيم بناحية ألصحافة بدائرة ألمركز جثة هامدة بمياه مصرف قرية «الغفارية».

وتبين من المعاينة الأولية وجود شبهة جنائية وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه «ف.م» 33 عاما، وعشيقها «م.م» طالب بمعهد ألعبور حيث تبين أن الزوجة أقدمت على قتل زوجها وإلقاء جثته في المصرف بمساعدة عشيقها، وذلك بعدما علم الزوج بعلاقتهما غيرالشرعية.

تم ضبط الزوجة وعشيقها، وبمواجهتهما اعترفا بالتخلص من المجني عليه بعدما وضعت له الزوجة منوم في كوب عصير، وأجهزت عليه بـ«يد الهون» وسكين بمساعدة عشيقها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة.


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