الأهلي الجريح يواجه طموح الأسيوطي

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يستضيف النادي الأهلي، نظيره الأسيوطي سبورت، في السابعة من مساء اليوم على ملعب السلام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

ويسعي المارد الأحمر لمصالحة جماهيره في هذا اللقاء، واستعادة الثقة من جديد عقب أن تلقي هزيمة مساء الخميس الماضي من نادي الزمالك.

فحرص الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، على التركيز على تأهيل اللاعبين نفسيًا بالشكل الذى يُعيد لهم الثقة من جديد، مع الاستفادة من الأخطاء التي ظهرت في لقاء القمة الأخير.

في السياق ذاته يفتقد الأهلي جهود عدد من اللاعبين في هذا اللقاء، حيث يغيب سعد سمير بسبب شكواه من آلام العضلة الخلفية ويغيب أيضًا وليد أزارو وعلى معلول للإصابة، كما يغيب إكرامى ونيدفيد وحمودى لأسباب فنية.

على جانب آخر، يأمل الأسيوطي سبورت، بقيادة على ماهر في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، حال تحقيقه مكسب اليوم، وإقصاء المارد الأحمر من البطولة والتأهل للدور قبل النهائي.

ورصد مجلس إدارة النادي مكافآت مالية كبيرة قدرها 10 آلاف جنيه لكل لاعب لتحفيزهم لتخطى عقبة الأهلي، حال الوصول لنصف النهائي لأول مرة في تاريخ ممثل الصعيد.


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