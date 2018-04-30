أهالي القناطر: مهدد تفجير كوبري القناطر "مختل عقليًا"

30 أبريل 2018 - 10:44 ص

سادت حالة من الرعب والخوف الشديد بين أهالي القليوبية عقب تهديد مجهول بتفجير كوبري القناطر الخيرية لخيانة الراقصة "صافيناز " له.



وطالب الأهالي من الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط هذا الشخص لأنه يثير الرعب والفزع في قلوب جميع المواطنين ما تسبب في عدم خروج الأهالي من منازلهم خشية من تعرضهم لأي ضرر في حالة تنفيذ هذا الشخص لتهديده.



وقال محمد عبدالرحمن من أهالي القناطر، إن هذا الشخص يعتبر إرهابيا لاننا بسبب تهديده نعيش في رعب والطلاب ترفض التوجه للمدارس خوفا على حياتهم.



بينما تقول إيمان السيد، من مدينة القناطر، يجب التصدي لهذا الشخص المختل عقليًا لانه سوف تصبح بدعة يستغلها كل عاشق تخونه حبيبته أو زوجته وسوف نعيش بعد ذلك مهددين ولن تستمر الحياة بهذا الشكل الذي أصبح يهدد حياة الأبرياء دون ذنب.



ومن جانبها تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض تلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا من مجهول يدعي فيه أنه إرهابي وهدد بنسف كوبري القناطر الخيرية الأثري بسبب خيانة الراقصة "صافينار" له.



وعلي الفور قامت أجهزة الحماية المدنية وسيارات المفرقعات بالتوجه لمكان البلاغ وتم تمشيط المنطقة بالكامل ولم يتم العثور على المبلغ أو حتى أي متفجرات أو أجسام غريبة.



تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4151 بسلبية البلاغ وإخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت شرطة النجدة بالقناطر قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص قال فيه "أنا أحمد السبكي "إرهابي" وأرتدي حزاما ناسفا وسأفجر كوبري القناطر بعد أن تأكدت من خيانة الراقصة "صافينار".



أخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية وانتقل العميد خالد اللبان مدير الحماية المدنية وتم الدفع بوحدات الكشف عن المفرقعات وتفكيك القنابل وغلق منطقة كوبري وميدان القناطر وتمشيطها بالكامل بحثا عن أي مفرقعات دون العثور على المبلغ أو أي أجسام غريبة.



ودلت تحريات المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز القناطر أن الاتصال تم من رقم مجهول وهدد فيه المبلغ بتفجير نفسه وكوبري القناطر بسبب خيانة الراقصة صافينار وبمعاودة الاتصال مرة أخرى بالرقم تبين غلقه وجار تكثيف الجهود للكشف عن المبلغ.

