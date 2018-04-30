أول قرار من "السيسي" بشأن أزمة "صلاح"

30 أبريل 2018 - 10:45 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" بحل أزمة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في أسرع وقت.

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر قناة "مصر الأولى"، إن هناك طلبات إحاطة من أعضاء المجلس ضد رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة وخالد عبد العزيز، وزير الرياضة لمناقشة تلك الأزمة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات بحل تلك الأزمة.