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المصافحة بقوة تعني الزواج قريبا

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وكالات

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اكتشفُ العلماء أنه كلما كانت قبضة الرجل أقوى كان أكثرَ احتماليةٍ للزواج، ومع ذلك لم يكن نفسُ الرابط موجودا لدى النساء حسب "أخبار الآن".

وتوصلت دراسة، قامَ بها باحثٌ في جامعةِ كولومبيا، إلى أن النساءَ يملنَ للزواجِ من الرجال ذوي القبضة القوية، حسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

وقال باحثون إن الرجال ذوي المصافحات الأقوى من المرجح أن يدخلوا في علاقةِ زواجٍ أسرع.

يذكر أن قوة قبضة اليد تعد منذ فترة طويلة مقياسا للصحة، حيث يتم ربط القبضة القوية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

لكن الدراسة الجديدة، التي استخدمت بيانات أكثر من 5 آلاف شخص بالغ، كانت أول دراسة تظهر العلاقة بين قبضة اليد والزواج.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور فيجارد سكيربيك: تشير نتائجنا إلى أن النساء ربما يفضلن الأزواج الذين يبدون أقوى وأكثر نشاطا، وتوقع أن ذلك يعود إلى أن النساء يفضلن الرجال الأصحاء، الذين لن يكونوا في حاجة إلى الرعاية في الشيخوخة.

 

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