سجال بين «ساويرس» وأحد المواطنين حول التجار السوريين

30 أبريل 2018 - 10:45 ص

هاجم المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصرى، بعض المواطنين الذين يهاجمون التجار السوريين فى الأسواق المصرية وبشكل خاص الذين يتاجرون فى الدجاج المجمد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يجب أن يؤخذ بهذه السطحية فى التعامل لأن هؤلاء السوريين ضيوف متواجدون على أرض الدولة ويجب معاملتهم بشكل إنساني ومتحضر.

وقال ساويرس خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ميصحش تسطيح الأمور كده دول ضيوف عندنا وربنا ما يحط حد فى الظروف اللي شعب سوريا مر فيها".

وأضاف رجل الأعمال المصري: "برافو عليهم نجاحهم ف شغلهم وإحنا لازم نتفهم ظروفهم وكل واحد حر يشترى أي سلعة رخيصة؟" .

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على هذه الأزمة نتيجة لإثارتها من قبل احد رواد موقع التواصل الاجتماعى فقال هشام سرى: "الفراخ المجمده اللى الحكومه منزلاها الاسواق بسعر رخيص عشان المواطن بتتسحب كلها من المنافذ الساعة 12 الضهر بالكتير عشان تتعمل فى المطاعم السورى، للأسف هذه الأطعمة قد تتسبب فى أمراض للمواطنين".