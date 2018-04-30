كيف تحافظين علي صحة شعرك وجماله؟

30 أبريل 2018 - 10:57 ص

تؤثر الأغذية التي نتناولها علي صحة أجسادنا وخاصة بشرة الوجه والشعر للنساء ، لذلك يجب الاهتمام بالأطعمة التي نتناولها.

ويجب تناول الكثير من الخضراوات والفواكه التي تحتوي على السكر الطبيعي، كذلك تناول منتجات الألبان كالحليب واللبن عليك أيضا تناول جوز الهند، إذ ثبت أنه الوصفة الأساسية للشعر الصحي، انثري القليل منه على السلطة او مع الرز كي تحصلي على النتائج المطلوبة.

كما يجب تجنب الأغذية المعلبة لاحتوائها علي مواد مليئة بالمواد الحافظة التي لا تحتوي على فائدة كبيرة للجسم، ما يجعلها غير ذات نفع كبير. كذلك المشروبات المثلجة تعيق عملية الهضم والبناء في الجسم، لذا ينصح بالابتعاد عنها أيضا.

ايضا إضافة البهارات إلى طعامك يكسبه مذاقا خاصا، بالإضافة إلى أن هذه البهارات تساهم في توفير التغذية الصحية لشعرك، لذلك حاولي إضافتها إلى الطعام، وبخاصة الشوربات أو أثناء قلي الخضراوات.

كذلك يمكن إضافة الكمون والفلفل الأسود المحمص والمطحون على اللبن الطازج قبل تناوله كذلك تناولي نبات الخبيزة ،لأن لها تأثيرا فعالا في تنشيط جميع وظائف الجسم بشكل عام.

يؤثر الضغط النفسي بشكل خطير على صحتك وأيضا على لون شعرك. حاولي تنظيم وقتك والسيطرة على ذلك للتخلص من الضغوط النفسية الناتجة عن ضيق الوقت. حاولي إجراء تمارين استرخاء مثل التأمل. وحاولي الخروج إلى الطبيعة للمساعدة في تحقيق صحة أكبر وتوازن عقلي أكبر. بادري إلى الحصول على نوم كاف ومريح، لان ذلك يساعد بشكل كبير على نمو الشعر وتجدده .

يجب البعد عن المواد الكيماوية التي تؤدي إلى تدمير شعرك على المدى الطويل. بادري إلى البحث عن مواد طبيعية لا تؤذي شعرك أثناء غسله وتنظيفه، وبخاصة إذا كنت تغسلين شعرك أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع. يفضل أن تستخدمي أنواع الشامبو والبلسم ذات المنشأ النباتي، لأنها تساهم في تغذية شعرك بشكل أفضل . لذلك قومي بقراءة المكونات قبل شراء الشامبو، لان بعض المنتجات قد تحوي كلمة نباتي في اسم المنتج، بينما قد لا يحوي أي مكون نباتي في الحقيقة.

يعتبر الحصول على حمامات الزيت مع تدليك فروة الرأس ثلاث مرات في الأسبوع يؤدي إلى تحفيز عملية النمو لدى شعرك ويعطيه قوة وصحة كبيرتين، كذلك يحافظ على رطوبة فروة الرأس ما يعد أمرا ضروريا لصحة الشعر.

وينصح هنا باستخدام زيت جوز الهند واللوز، وكذلك زيت الزيتون. قومي بإضافة الزيت الفاتر إلى شعرك ووزعيه بعناية على كل فروة الرأس، ثم بادري بتدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك. وينصح ان تتركيه على شعرك حتى الصباح إذا أمكن. وإذا تعذر ذلك حاولي إبقاءه أطول فترة ممكنة بحيث لا يقل حمام الزيت عن ساعتين، ثم استخدمي الشامبو لتنظيف الشعر. إن تدليك فروة الرأس يساعد أيضا على الاسترخاء وعلى الحصول على نوم مريح أيضا.

إياك أن تقومي بتسريح شعرك بالفرشاة إذا كان مبلولا، ومهما كنت مستعجلة. إن أفضل طريقة للشعر المتشابك الرطب هو استخدام مشط خشبي ذي أسنان عريضة وليس الفرشاة .

يؤدي الاستخدام المفرط لمجفف الشعر إلى الأضرار بالشعر على المدى الطويل، إذ يؤدي إلى جفاف الشعر وتقصف أطرافه لذلك ينصح أن يترك الشعر ليجف طبيعيا ومن ثم القيام بتسريحه.

قومي كل ليلة باستخدام الفرشاة لتسريح شعرك بكل الجهات. قومي بتسريحه من اليمين إلى اليسار ثم من الأمام وإلى الخلف أو العكس واستخدمي فرشاة جيدة وابدأي من فروة الرأس وانتهي عند أطراف الشعر.