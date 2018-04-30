فلاح يطعن زوجته لرفضها العيش معه

30 أبريل 2018 - 11:01 ص

شهدت القرى التابعة لدائرة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية واقعة مخزية حيث أقدم فلاح اليوم الاثنين على طعن زوجته في صدرها محاولًا قتلها؛ عقابًا لها على تركها المنزل ورغبتها في مقايضته أمام المحاكم للحصول على نفقة لها بدعوى عدم رغبتها في العيش معه مرة ثانية بسبب كثرة الخلافات الزوجية بينهما بإحدى.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مستشفى أولاد صقر المركزى يفيد بوصول «س.م.م» ربة منزل، من إحدى القرى التابعة لمركز أولاد صقر، مصابة بطعنة في صدرها وحالتها العامة مستقرة.

وتبين أن وراء إصابة المجني عليها زوجها «م.ش» 38 عامًا، فلاج وأنه ترصد لها حال ذهابها لشراء بعض متطلبات المنزل، حيث انتظرها بالقرب من حنفية مياه بالقرية وطعنها في صدرها ولاذ بالفرار؛ عقابًا لها على تركها المنزل ورفضها العودة للعيش معه مرة ثانية حيث أنه سبق وهدد والدها بأنه سيقتلها في حالة عدم عودتها للمنزل فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 9958 جنايات أولاد صقر لسنة 2018.

وقال محمد ألجمل محامي المجني عليها، إن محكمة أسرة أولاد صقر حكمت للزوجة بالطلاق بعد ما أطلعت على أوراق الدعوى رقم 539، خاصةً أن أسباب الزوجة تؤكد استحالة الحياة مع زوجها مرة أخرى بعد قيامه بإهاناتها بدون أسباب.