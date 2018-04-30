جودة: 3 بنود من أجل تطوير المنظومة التعليمية

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مجلس النواب

الدستور

لجنة التعليم

سليمان جودة

أكد سليمان جودة، الكاتب الصحفي، أن لجنة التعليم في مجلس النواب تمارس ضغوطًا مستمرة على الحكومة المصرية من أجل الاهتمام بمنظومة التعليم والدفع بتطويرها على أساس علمي ودعم للقدرات والإمكانيات بشكل منضبط، مشيرًا إلى أن الدستور الذى يدعم تطوير التعليم وتقوية مناهجه تتلاشى الحكومة تطبيقه فى إهمال منها للبحث عن وسائل تجديد داخل المنظومة.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "السماء لا تمطر تعليما"، أن واضعي الدستور أدركوا أن الشىء الوحيد الذى يضمن تحقيق التطلعات، وتجسيد الآمال، هو تعليم جيد لا بديل عن أن يُتاح لكل مصرى فى سن التعليم وأدركوا  كذلك أن التعليم الجيد لن يهبط علينا من السماء، وأننا لن ندعو الله أن يرزقنا تعليماً جيداً.

ومضى الكاتب الصحفي مستعرضا ما  تحتاجه المنظومة التعليمية من أجل تطويرها: "الدستور قد قرر أن يأخذ بالأسباب التى تقول إن تعليماً جيداً يظل فى حاجة أولاً إلى إنفاق، ويظل فى حاجة ثانياً إلى طريقة يجرى بها الإنفاق، ويظل فى حاجة ثالثاً إلى رؤية موضوعة مسبقاً، بحيث يؤدى الإنفاق إلى هدف فى النهاية، ولا يكون إنفاقاً من أجل الإنفاق ".


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