اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى أحداث قسم ديرمواس

30 أبريل 2018 - 11:16 ص

تستأف اليوم الاثنين المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 9 متهمين متورطين فى أحداث عنف بقسم شرطة ديرمواس والسجل المدنى وفق محامى المتهمين

وقال الدفاع إن المحكمة سوف تستمع إلى باقى أقوال شهود النفى ومرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فى القضية المتهم فيها 9 أشخاص متورطين باقحام وحرق السجل المدنى وقسم شرطة ديرمواس.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما على فترات متفاوتة بالسجن المشدد والمؤبد بحق العشرات من أبناء محافظة المنيا بينهم المدانون فى أحداث شغب وعنف إبان أحداث فض اعتصمى رابعة والنهضة بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة وتخريب منشآت عامة والتحريض على العنف واثارة الشغب