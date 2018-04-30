  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:29 م
بحث متقدم
صلاح والسيسي

أول قرار من "السيسي" بشأن أزمة "صلاح"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتعاقد على رادار بـ100 مليون جنيه لمواجهة الأمطار

البرادعى مستشهدًا بمقال سلطان: الحقيقة لا تموت

هل سنعيش لنرى هذا اليوم؟

القذافي وبشار

فتوى إخوانية تكفر بشار والقذافي

صلاح

"الجبلاية" ترد على تهديدات "صلاح"

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على تهديدات تفجير كوبرى القناطر

كلوب وبوفاتش

مفاجأة.. استقالة مدرب "صلاح"

أحمد مدبولي

ضربة موجعة لجهاز الزمالك قبل لقاء الإنتاج

بنى سويف

اندلاع نيران في جرار قطار ببني سويف

محمد صلاح

لهذا السبب.. "صلاح" مهدد بالإيقاف 3 مباريات

بالمنيا

اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى أحداث قسم ديرمواس

قضايا وحوادث

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

اليوم.. إعادة محاكمة 16 متهمًا فى أحداث عنف بملوى وديرمواس

#

اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى اقتحام قسم ديرمواس

#

إعادة محاكمة 4 متهمين فى أحداث تظاهر بالمنيا اليوم

#

اليوم.. استئناف إعادة محاكمة 3 متهمين باقتحام سنترال ديرمواس

تستأف  اليوم الاثنين  المحكمة العسكرية  المنعقدة  بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 9  متهمين متورطين فى أحداث عنف بقسم شرطة ديرمواس  والسجل المدنى وفق محامى المتهمين

 وقال الدفاع إن  المحكمة  سوف تستمع إلى باقى أقوال شهود النفى ومرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فى القضية المتهم  فيها 9 أشخاص متورطين باقحام وحرق السجل المدنى وقسم شرطة ديرمواس.

 وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما  على فترات متفاوتة بالسجن المشدد والمؤبد بحق العشرات من أبناء محافظة المنيا بينهم المدانون   فى أحداث  شغب وعنف  إبان أحداث فض اعتصمى رابعة والنهضة بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة وتخريب منشآت عامة  والتحريض على العنف واثارة الشغب

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على سجين أربك اليابان
» الفلبين تفضح أكثر من 200 مرشح متورطين في المخدرات
» كيف تحافظين علي صحة شعرك وجماله؟
» تعليق نارى من «هنيدى» على هاشتاج محمد صلاح
» لغز الفاكهة التي تسبب في إجلاء جامعة بأكملها
» تفاصيل صادمة عن اعتداء محامٍ على موظف
» تعليق "الوزراء" على حريق المتحف الكبير
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» سر اختفاء الشجرة التي زرعها ماكرون وترامب
» منتجات كثيرة نأكلها يوميا دون أن ندري أنها مصنوعة من الديدان
» شاهد .. فريق "سيلتيك" يحيي علم فلسطين في مباراة له

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت