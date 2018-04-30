"الجبلاية" ترد على تهديدات "صلاح"

30 أبريل 2018 - 11:36 ص

نفي كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ما تردد من أنباء حول تهديدات وجهها اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لـ"الجبلاية" بعدم مشاركته في مونديال روسيا بكأس العالم وذلك بسبب ما وصلت إليه أزمته الأخيرة.

وقال "كردي"، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" الإذاعي، اليوم الإثنين: "لم تصدر من محمد صلاح أي تلميحات حول عدم مشاركته في المونديال".

وتابع: "كما أن وكيله رامي عباس لن يقدر على التصريح أو التهديد بمثل هذا الأمر، حيث أن إزالة الصور يحل أزمته".

وأردف: "صلاح كان يشعر بعدم الاهتمام من جانب اتحاد الكرة بعد أزمته الأخيرة. الأزمة كانت نفسية بشكل أكبر، لرغبته في الشعور بتقدير أفضل له، خاصة أنه كان يرى أن هناك بعض الحقوق الخاصة به التي تم أخذها منه دون علمه".

وعن حقيقة طلب "صلاح" الحصول على أموال مقابل استخدام اتحاد الكرة لحقوق صورته، قال "كردي": "لم يطلب صلاح الحصول على أي أموال، فرغبته فقط تتعلق بإزالة بعض الصور الخاصة به والمتعلقة بحقوق التسويق، خصوصًا أن هذا الأمر يضر بتعاقداته الأخرى".

واعترف عضو مجلس اتحاد الكرة بأنه حدث تأخير في حل أزمة "صلاح"، حيث قال: "اتحاد الكرة تأخر في حل أزمة صلاح،حيث حدث تواصل بالفعل ولكن لم يكن مباشرًا، والأزمة أسهل بكثير مما ظهرت عليه".

واختتم "كردي" تصريحاته، قائلًا: "حل أزمة صلاح يتمثل في رفع صوره التي أحدثت الأزمة من على الطائرة، الأمر لا يحتاج أكثر من ذلك" .