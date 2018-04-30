إنشاء أول متحف لفن الكاريكاتير في مصر

30 أبريل 2018 - 11:47 ص

قال جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، إن المتحف الجديد الخاص بالكاريكاتير سيتم إنشاؤه خلال الفترة المقبلة على غرار متحف الفن الحديث لتوثيق فن الرسوم الكاريكاتيرية، والعمل علي تبادل الخبرات الفنية، وعقد الندوات والمعارض بهدف الحفاظ علي أعمال كبار فناني الكاريكاتير بمصر لأكثر من 60 عامًا.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين جامعة المنيا والجمعية المصرية لفن الكاريكاتير برئاسة الفنان مصطفي الشيخ، سكرتير الجمعية المصرية للكاريكاتير.

واشار أبو المجد،إلى ظلن الكاريكاتير "هو فن الناس"، والأعمال الكاريكاتيرية هي كنز من كنوز الإنسانية التي توثق للتاريخ، والتي يتوفر في منفذيها الثقافة والعلم الذي يستطيع من خلاله أن يعبر بصورة ساخرة يرسل بها رسالة بالعديد من الكلمات والتعابير المؤثرة، مشيراً بأنه سيتم طباعة كتاب توثيقي لجميع محتويات المتحف من الأعمال الكاريكاتيرية مع إعداد المادة العلمية والشرح التفصيلي الذي يقصده الفنان ويؤرخه خلال الفترات المختلفة من تاريخ مصر لتفهمها الأجيال الحالية.