التوقيت الموحد.. أولى خطوات المصالحة العملية بين الكوريتين

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الكوريتين

اتخذت السلطات في كوريا الشمالية، أول خطوة عملية للمصالحة والوحدة الوطنية مع جارتها الجنوبية، حيث أكدت العاصمة بيونجيانج أنها ستقدم توقيتها 30 دقيقة كي يتماشى مع توقيت كوريا الجنوبية ابتداء من الخامس من مايو القادم.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله إنه كان أمرا مؤلما رؤية ساعاتين تشيران إلى توقيتين مختلفين لبيونجيانج وسول على جدران المكان الذي عقد فيه اجتماع القمة التاريخي مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

في الوقت نفسه قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن الصين سترسل كبير دبلوماسييها وانغ يي لزيارة كوريا الشمالية يومي الأربعاء والخميس.

وأكد التقرير المتعلق بتغيير التوقيت أنباء جاءت على لسان مسؤولين كوريين جنوبيين يوم الأحد بأن كيم تعهد بإلغاء التوقيت الذي بدأت كوريا الشمالية العمل به في 2015 في ذكرى مرور 70 عاما على تحرير كوريا من الحكم الياباني بعد الحرب العالمية الثانية.

وتستخدم كوريا الجنوبية واليابان نفس التوقيت والذي يسبق توقيت جرينتش العالمي بتسع ساعات.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله ”أن يصبح الشمال والجنوب شيئا واحدا ليس معنى مجردا ولكنها عملية يحول فيها الشمال والجنوب الأشياء المختلفة والتي تفصل بينهما إلى أشياء واحدة“.


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