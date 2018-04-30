محافظ المنيا يكلف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مخرات السيول

30 أبريل 2018 - 12:06 م

كلف محافظ المنيا، عصام البديوى اليوم الإثنين، رؤساء الوحدات المحلية بالمنيا، بمتابعة تطهير مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها، حيث قام العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمرور علي مخرات السيول بقري بني حسن وأبو جناح والشيخ تمي.

كما قام إبراهيم العربي رئيس مركز ملوي، يرافقه المهندس أحمد عبد القادر مهندس الري، بتفقد مخرات السيول مخر البرشا والضبع ودير أبو حنس والشيخ عبادة والبرشاوي، وذلك للتأكد من خلوها من أية عوائق وللتأكد من صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول خاصة في هذه القرى.

وأشار محافظ المنيا فى تصريحات خاصة أن المحافظة بها أكثر من 31 مخر سيول موزعة على أكثر من 6 مراكز من مراكز المحافظة جاهزة لاستقبال اية كميات من مياه السيول خلال الفترة الحالية والمقبلة