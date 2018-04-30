30 أبريل 2018 - 12:07 م

علق الدكتور محمد البرادعى على إحدى صور الكاريكاتير والتى تناولت مشهدين أحدهم لرؤساء الكوريتين الشمالية والجنوبية وهما يتصالحون بعد حروب وخصوم سياسية استمرت لمدى طويل إلى جانب صورة لعرب يتعاركون ويتخاصمون.

وقال البرادعى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متسائلاً: "هل سنعيش لنرى هذا اليوم؟!".

وفى السياق نفسه تفاعل عدد من رواد موقع "تويتر" فقال شريف محمد: "الأعمار بيد الله".

وأضاف محمد صادق: " طيب واستباقا على أصحاب الفكر اللوذعي اللي هيستغربوا التويتة ويتحفونا بذكائهم البوب يقصد هل هنعيش لما نشوف العرب بيسلموا على بعض زي الكوريتين بدل ما بيتخانقوا".